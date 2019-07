Trovati due ordigni bellici a Castelnuovo Cilento: arrivano gli artificieri

Paura, questa mattina, in località Velina a Castelnuovo Cilento, dove gli operai del Consorzio di Bonifica Velia, durante alcuni lavori, hanno rinvenuto due ordigni bellici, molto probabilmente risalenti alla seconda guerra mondiale.

Il sopralluogo

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno prontamente messo in sicurezza l’area. Nelle prossime ore interverranno gli artificieri per valutare la modalità più opportuna per la loro rimozione.