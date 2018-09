Il salernitano Vincenzo Siano ospite del presidente Mattarella

Tra i circa 1300 partecipanti alla festa conclusiva dei soggiorni previsti, su iniziativa del Quirinale, in favore di aduli e minori disabili e di anziani, andata in scena all’interno della Tenuta di Castelporziano, c’era anche un salernitano. Si tratta di Vincenzo Siano, presidente nazionale dell’Onmic (associazione di promozione sociale), che da anni svolge attività in tutti quei settori in cui si richiede un’assistenza morale e materiale a favore di persone svantaggiate e di quanti vivono una situazione di disagio (non solo disabili ma anche minori, donne, anziani, immigrati, persone affette da dipendenze e patologie di vario tipo).

La testimonianza

Nel corso della kermesse il presidente Siano, accompagnato da una delegazione dell’Onmic Lazio, ha avuto modo di salutare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “E’ stata per me una grande emozione. una grande gioia e un grandissimo onore ricevere l’invito da parte del Capo dello Stato - dichiara Siano a Salernotoday - Ho avuto la possibilità di sedermi in prima fila e di assistere da vicino all’evento”. Ma cosa l’ha colpita in modo particolare? “Oltre alla lodevole iniziativa organizzata egregiamente dal Quirinale, sono rimasto colpito positivamente dalla grande umanità del presidente Mattarella. Ho visto per la prima volta un uomo delle istituzioni davvero vicino alle sensibilità dei più bisognosi. Ci ha salutati tutti ed è stato affettuoso verso tutti”.