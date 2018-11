Festival del Cinema di Salerno, casting per attori al Teatro Augusteo

Si terranno il 28 novembre, dalle ore 14,30 alle ore 18, presso il cinema Augusteo in Piazza Amendola, a Salerno, i casting per il film “Diario di un morto viaggiatore” di Claudio Paffetti e per il cortometraggio “Uno strano giorno” di Alfonso Della Rocca con produzione a cura di ARproduction, durante il 72° Festival del Cinema di Salerno.

Le figure richieste

La produzione cerca attori professionisti per i ruoli principali e per ruoli secondari con esperienza recitativa e di set. Le riprese del film si svolgeranno in Italia e in Marocco mentre le riprese del cortometraggio si gireranno interamente in provincia di Salerno. E ’prevista retribuzione.

Come partecipare

Tutti gli interessati potranno inviare una mail a: arproduzionicasting@libero.it specificando il ruolo per il quale si vuole concorrere, allegare il curriculum vitae e 2 foto (1 primo piano e 1 figura intera) e preparare un monologo di massimo 2 minuti da effettuare durante il provino. Seguirà una mail di conferma della produzione con orario e giorno di convocazione. Si prega di provvedere alla stampa della mail di conferma e di allegare copia del documento d’identità da esibire al momento della convocazione.