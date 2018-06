Catamarano in balia delle onde ad Amalfi: salvato 50enne

Nella serata di ieri i militari della Guardia Costiera di Salerno hanno soccorso un cinquantenne a bordo di un catamarano, che, a causa della rottura della vela, è rimasto in balia delle onde provocate dal forte vento di grecale, per altro in rapido aumento.

I soccorsi

Per questo è stato costretto a telefonare alla sala operativa della Capitaneria di Porto, che ha inviato sul posto il personale dell’ufficio locale marittimo di Amalfi, che, dopo aver individuato la posizione dell'imbarcazione, ha raggiunto e soccorso il catamarano a circa 1,5 miglia da Amalfi. Nel frattempo i primi soccorsi sono stati effettuati da un tender di uno yacht ancorato in zona. L’imbarcazione con a bordo il 50enne, quindi, è stata assistita e messa in sicurezza fino al porto di Amalfi.