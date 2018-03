Cadavere sulla spiaggia di Paestum, nessun segno di violenza sulla vittima

Proseguono, gli accertamenti per risalire all'identità della donna trovata senza vita sulla spiaggia, a Capaccio Paestum, nell'oasi dunale di Legambiente, in località Torre di Mare. Non ci sono segni di ferite, per cui potrebbe essere morta per annegamento. Attraverso le impronte digitali si potrebbe procedere a conoscere il nome della vittima.

Le indagini

La donna, di carnagione chiara, la cui età apparente è di circa trent’anni è stata già sottoposta ad un primo esame esterno, ma sarà l’autopsia a stabilirne le cause del decesso. Indossava un giubbotto e dei leggins di colore scuro. Continuano, dunque, le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli.