Cava, operaio demolisce la casa abusiva prima dell'arrivo della gru

Demolisce autonomamente la sua abitazione per non pagare le spese aggiuntive. E’ quanto accaduto, martedì mattina, nel rione Santa Maria del Rovo a Cava de’ Tirreni, dov’era previsto l’abbattimento di una costruzione abusiva a seguito di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Salerno.

Il caso

Un operaio del posto, però, non ha aspettato l’arrivo della gru. Ma, con mezzi propri, ha provveduto da solo ad abbattere quel manufatto illegale che utilizzava come casa. E ora, insieme alla sua famiglia, nonostante la rabbia e l’amarezza per l’accaduto, andrà a vivere altrove.