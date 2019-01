Cava, l'imprenditore Della Monica preso a sprangate: è caccia agli aggressori

Un vero e proprio agguato è andato in scena, venerdì pomeriggio, intorno alle 15, nei pressi di un edificio situato in Corso Mazzini a Cava de’ Tirreni.

La dinamica

Un gruppo composto da cinque o sei persone - riporta La Città - ha aggredito l’imprenditore metelliano Antonio Della Monica, un agente immobiliare e un tecnico incaricato da un istituto di credito a fare una perizia estimativa sul valore di tre appartamenti in vendita. Alcuni malviventi erano con il volto coperto, altri invece no. Ma quasi tutti erano armati di spranghe, con cui hanno ripetutamente colpito Della Monica e le altre due persone. Poi sono fuggiti senza lasciare tracce. L’imprenditore e le altre due vittime dell’aggressione si sono recati in ospedale per farsi medicare le ferite alla testa, agli arti e alla schiena. Ignoti i motivi dell’agguato. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.