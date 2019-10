Picchiava la madre per i soldi: arrestato 14enne a Cava de' Tirreni

Un ragazzino di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia di Cava de’ Tirreni per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della madre. A far scattare le indagini una segnalazione giunta al locale commissariato da parte di una parente del minore che ha assistito all’aggressione subita dalla mamma da parte del figlio.

Il fatto

Una volta sul posto, gli agenti hanno prestato le prime cure alla donna, la quale ha raccontato che il figlio non era nuovo a comportamenti violenti nei suoi confronti, "colpevole" di rifiutarsi di concedergli i soldi richiesti. Dopo essere stata medicata all’ospedale di Cava, la donna, disperata per le continue vessazioni subite, ha sporto formale denuncia-querela agli agenti. E così, dopo le formalità di rito, si è proceduto all’arresto del minore che è stato accompagnato presso un Centro di Prima Accoglienza a disposizione del Tribunale per i Minorenni di Salerno.