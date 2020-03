Colto da malore in casa: muore un anziano a Cava de' Tirreni

Dolore a Cava de’ Tirreni, dov’è stato trovato morto un anziano di 78 anni. L’uomo viveva, da solo, in un’abitazione in via Filangieri.

I soccorsi

A dare l’allarme - riporta Il Mattino - è stata la figlia che, non riuscendosi a mettere in contatto con lui da un paio di giorni, si è rivolta ai vicini di casa affinchè si accertassero delle condizioni di salute del padre. E così, questi ultimi, dopo aver bussato diverse volte alla porta d’ingresso dell’appartamento, attraverso la fessura di una porta hanno intravisto il corpo disteso sul pavimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, ma anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il medico legale che ha accertato la morte per cause naturali.