Si fa prestare 400 mila dollari, poi scappa dall'Ucraina: 46enne arrestato a Cava

Era ricercato da diversi mesi in Ucraina per una truffa di oltre 400mila dollari. Ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato a Cava de’ Tirreni dove l’uomo, proveniente dalla Germania, ha pensato di fare sosta per poi riprendere il viaggio verso la Grecia.

Il blitz

Si tratta di un ucraino di 46 anni che è stato intercettato e bloccato dagli agenti del locale commissariato. L’uomo è risultato essere ricercato per motivi estradizionali a seguito dell’esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dall’autorità giudiziaria ucraina dovendo scontare sei anni di reclusione poiché accusato di truffa, commessa nella città ucraina di Odessa nel mese di giugno del 2005 e successivamente nel 2008, ai danni di un connazionale. Il 46enne, con la scusa di fare un affare in società, prese in prestito dalla vittima prima 100.000 dollari americani e poi altri 310.000 dollari, spendendoli per i propri scopi personali. Successivamente si è rifiutato di restituirli.

Oggi è rintracciato presso una nota struttura ricettiva di Cava de’ Tirreni, dove aveva preso alloggio fornendo un passaporto rilasciato dalle autorità greche. In poco tempo è stato sottoposto ai consueti accertamenti foto-dattiloscopici, all’esito dei quali è risultato essere proprio l’uomo ricercato dalla magistratura ucraina. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Salerno - Fuorni a disposizione della competente Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno.