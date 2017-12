Chiosco preso a sprangate a Cava de' Tirreni: si indaga

Nuovo atto vandalico o intimidatorio nel comune di Cava de’ Tirreni. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato ai danni del chiosco situato in via Risi, da poco ultimato e ancora da assegnare. La struttura è stata colpita più volte con una spranga che ha frantumato i vetri di ogni finestra e scardinato la porta d’ingresso. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.

Ieri, invece, sono finite nel mirino dei vandali l'auto del sindaco Servalli e di un assessore Senatore.