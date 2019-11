Terrore a Cava, auto bloccata tra le barriere del passaggio a livello

Tragedia sfiorata, questa mattina, a Cava de’ Tirreni, dove un’automobile è rimasta bloccata tra le barriere del passaggio a livello. Sembra che il conducente non abbia rispettato lo stop segnalato dalla luce rossa e dall’abbassamento proprio delle barriere.

L'intervento

Tempestivo l’intervento dei carabinieri che hanno subito allertato gli uffici delle Ferrovie dello Stato. Traffico in tilt per oltre mezz’ora. L’uomo alla guida della vettura è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per interruzione di Pubblico Servizio e inosservanza al Codice della Strada.