Ruba la pensione ad un anziano a Cava, denunciato 44enne: è caccia al complice

Un pregiudicato di 44 anni, originario di della provincia di Napoli, C.G le sue iniziali, è stato denunciato dalla polizia per aver borseggiato un anziano di Cava de’ Tirreni sottraendogli la pensione di seicento euro appena ritirata presso un ufficio postale del centro cittadino.

Il raggiro

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e dai passanti sugli autori del furto e sul motoveicolo utilizzato per fuggire, dopo aver visionato le immagini di alcuni filmati di videosorveglianza esistenti in zona, sono riusciti ad individuare la targa del mezzo ed uno degli autori. Dagli accertamenti sul numero di targa, i poliziotti sono risaliti all’intestatario del veicolo attivando le ricerche sia presso il domicilio che presso il luogo di lavoro in provincia di Napoli, riuscendo a rintracciarlo e deferirlo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria in poche ore. Il motociclo utilizzato per la fuga dopo il borseggio è stato rinvenuto presso l’abitazione dell’uomo e sottoposto a sequestro. Sono in corso le indagini per l’identificazione del complice ed il recupero della refurtiva.