Cava de' Tirreni, ragazzini molestano gli abitanti durante la notte

Sono diventati un vero e proprio incubo per i residenti di via Alighieri, via Verdi e via Mafalda di Savoia a Cava de’ Tirreni. Un gruppo di ragazzi, ormai quotidianamente, molestano gli abitanti urinando sui marciapiedi, mettendo la musica ad alto volume, organizzando gare di impennate con i motorini e tanto altro. Non solo. Ma alla richiesta dei condomini di andare via, rispondono in coro: “Noi non ce ne andiamo”.

La denuncia

Questa incresciosa situazione va avanti ormai da tempo. E nonostante gli esposti e le denunce da parte dei condomini nulla è cambiato. Tanto da spingere alcuni di loro a gettare l’acqua dalle finestre per tentare di farli andare via. Ma, nulla, questi bulletti restano e provocano: “Ne vogliamo altra” ovviamente di acqua. L’auspicio è che i vigili urbani e le forze dell’ordine si interessino quanto prima della problematica. Gli abitanti sono davvero esasperati.