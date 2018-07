Cava, barista aggredita da un cliente: "Ma la polizia non è intervenuta"

Paura, martedì scorso, dove un giovane, con una serie di denunce alle spalle, ha aggredito una ragazza di nome Gaia mentre lavorava all’interno del bar-gelateria di famiglia “La Torretta”.

Il fatto

Prima si è si è prima seduto ad un tavolino per consumare una bibita e poi, con la scusa di recuperare un suo oggetto personale, si è arrampicato sulla tendostruttura al lato del bar, squarciando il telo che la ricopre. Quando la ragazza gli ha chiesto ragione dell’accaduto, le ha risposto in modo aggressivo e le ha lanciato una bottiglia colpendola alla testa. A quel punto ha telefonato alla polizia che, però, non è intervenuta. “Mi ha risposto - dichiara Gaia a La Città - che non poteva intervenire se non avevo con me un certificato dell’ospedale che attestava il danno fisico. E’ questo, più di quello che è accaduto, che mi ha sconvolto: pensare di non poter essere tutelata se non quando potrebbe ormai essere troppo tardi”. eri mattina il giovane è tornato a “La Torretta” per parlare di nuovo con Gaia e per dirle di essere consapevole di quello che aveva fatto, ma non di “non temere nulla perché a difenderlo c’è un avvocato”. Ha continuato, poi, a dare fastidio ai presenti ed ai proprietari.