Cava de' Tirreni, costruzione "abusiva" nel bar: titolare a processo

Finisce sotto processo il titolare di un noto bar a Cava de' Tirreni. Il 36enne nocerino e titolare, risponde di abusi edilizi che gli vengono contestati all'interno dei locali. Le presunte violazioni sarebbero state accertate dalla polizia locale, poi finite nell'informativa inviata alla Procura di Nocera Inferiore.

I controlli

Al centro delle accuse ci sono una serie di lavori di ampliamento, con la demolizione di pareti divisorie per creare un collegamento con un terrazzo scoperto dove è stata realizzata, secondo la procura, una pertinenza ex novo, un salottino ad uso della clientela ora accessibile attraverso una scaletta interna, con prato in erba sintetica e struttura a chiusura con tendone. Tutto sarebbe stato realizzato con materiale plastico a scorrimento, con un nuovo piccolo locale attiguo privo di autorizzazione edilizia.



Secondo le verifiche dei caschi bianchi, le opere sarebbero state realizzate senza il deposito del progetto e l'indicazione della direzione lavori, della denuncia allo sportello unico per l'edilizia e il rispetto dei criteri tecnico costruttivi previsti per le zone sismiche, in una zona con vincoli paesaggistici. I controlli risalgono al 27 aprile 2017, con l'iter giudiziario ora finito davanti al giudice monocratico, dopo la fissazione del processo da parte della procura. Le violazioni che ora andranno dimostrare al processo riguardano l'ampliamento del banco bar, la realizzazione di una struttura non prevista e priva di autorizzazioni e permessi, ritenuta fuori legge.