Auto in fiamme lungo l'autostrada, traffico in tilt e paura tra gli automobilisti

Un'auto in fiamme è stata avvistata oggi pomeriggio, all'altezza di Cava de' Tirreni, sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, in direzione Sud. La segnalazione è stata fatta a vigili del fuoco e polizia stradale in prossimità di via Fabbri. Il rogo che ha interessato il veicolo ha creato non pochi disagi, con traffico rallentato e tanto spavento per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi per spegnere e domare le fiamme. Stando all'attività della polizia stradale, sul quale si indaga per ricostruire la dinamica, nessuno è rimasto ferito.