Ladri entrano in casa e sequestrano una bambina mentre rubano

Ladri entrano in casa e rubano tutto, sequestrando per qualche minuto anche una minorenne. E' accaduto nella frazione di Sant'Anna, a Cava de' Tirreni, in via Lamia. Tre le persone che hanno fatto irruzione nell'appartamento, a volto coperto. Dopo aver messo a soqquadro le stanze, hanno chiuso a chiave in una camera una bambina. Poi hanno portato via refurtiva per circa 1500 euro. La banda aveva atteso che il proprietario di casa andasse via, mentre la moglie dell'uomo si era invece allontanata per un attimo. L'episodio ha destato forte preoccupazione, risollevando il problema dell'emergenza sicurezza nella città metelliana