Cava, litiga con l'amico e lo colpisce in volto con un boccale di birra

Litigano e uno dei due lo colpisce con un boccale di birra in volto. Ora sarà processato con l'accusa di lesioni. I fatti risalgono al 13 giugno del 2015, a Cava de' Tirreni, all'interno di un locale. L'indagato, F.M.S. , classe 76 e dichiarato allo stato irreperibile, è destinatario di una richiesta di processo da parte del sostituto procuratore di Nocera Inferiore, Ernesto Caggiano. Per futili motivi, colpì con un boccale di birra l'amico in sua compagnia, provocandogli ferite da taglio multiple al viso e al collo. La vittima si fece refertare in ospedale, con una prognosi di 10 giorni. L'uomo risponde anche di possesso di arma bianca, perchè fu trovato con un coltello a serramanico in tasca, la cui lama era lunga 18 centimetri.