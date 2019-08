Cava, la lettera del "boss" per avere i soldi per gli avvocati: in 2 a processo

Una lettera scritta dal "boss" Mario Bisogno da consegnare a due persone, attraverso il tramite di un presunto complice, per ottenere una somma di 100mila euro per pagare gli avvocati di un processo. Il gup ha rinviato a giudizio i due, con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Sono i contorni di un'inchiesta dell'Antimafia, con fatti contestati nel 2005, concentrata su una missiva scritta dal 70enne "boss" - stando alle accuse - e diretta a due persone. Più volte citati nella lettera, qualora i due non avessero versato quella somma, sarebbero stati incolpati dallo stesso boss e "condannati all'ergastolo". I destinatari di quella richiesta sporsero invece denuncia ai carabinieri di Cava, rifiutandosi di versare quella somma su un libretto di risparmio. Starà ora al processo chiarire i contorni dell'episodio. La missiva, che doveva poi essere distrutta stando al suo contenuto, sarebbe stata mostrata dal secondo indagato agli altri due.