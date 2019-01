Cava de' Tirreni, si apre una crepa sulla strada: chiusa via Abbro

Disagi a Cava de’ Tirreni, dove, in serata, si è aperta una crepa trasversale lungo via Giuseppe Abbro, che ha provocato anche delle vibrazioni percepite da diversi automobilisti.

L'ordinanza

Per questo il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto, con un provvedimento, la chiusura al transito veicolare della strada. Domani mattina saranno effettuali i rilievi per valutare le cause che potrebbero riguardare una perdita idrica.