Emergenza cinghiali a Cava de' Tirreni: ingenti i danni ai terreni

E’ emergenza cinghiali a Cava de’ Tirreni. Nella notte tra domenica e lunedì numerosi ungulati hanno distrutto orti privati e giardini nella frazione Rotolo Maddalena.

Gli animali vaganti

Non sarebbe il primo episodio che si verificherebbe nella zona. Le recinzioni, poste attorno alla vegetazioni, non bastano. Gli abitanti sono esasperati e non sanno più come difendersi. In altre frazioni (Croce, Maddalena e San Pietro), invece, sono tornate a farsi vedere le mucche che, improvvisamente, spuntano lungo le strade spaventando pedoni e soprattutto gli automobilisti. Insomma, in città è riesplosa l’emergenza degli animali vaganti e i residenti attendono delle risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale.