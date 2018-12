Cava de' Tirreni, "falso" dentista a giudizio: danni ad un paziente dopo operazione

Svolgeva la professione di dentista senza abilitazione ma quando operò un paziente, gli avrebbe provocato danni irreparabili ai denti. E’ stato mandato a giudizio un 55enne di Cava de’ Tirreni, che risponde di esercizio abusivo della professione e lesioni colpose.

La storia

I fatti risalgono al 12 agosto 2016. Secondo la denuncia sporta dal paziente, l’uomo, che lavorava in uno studio di odontoiatra, operò il paziente con una tecnica chirurgica giudicata dalla procura di Nocera non adeguata, applicando alle arcate inferiori e superiori delle protesi fatte di materiali «non idonei», il cui numero di impianti risultava «palesemente incongruo» per supportare il carico progettato. Questo avrebbe causato danni seri al paziente, che fu costretto a sostituire gli impianti e le protesi, con un nuovo manufatto. Non solo: la conseguenza di quella mancata valutazione precedente all’operazione chirurgica, costrinse la persona offesa a subire danni permanenti ai denti dell’arcata inferiore, «gravemente compromessi», tanto da portare ad una estrazione degli stessi e all’applicazione di altri quattro impianti e di una protesi provvisoria.