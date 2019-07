Calci e pugni ad un dirigente del Comune di Cava, ex custode rischia il processo

Calci e pugni al dirigente del Comune di Cava de’ Tirreni, ora un ex dipendente comunale rischia il processo. E' la procura di Nocera Inferiore a chiederlo, con la richiesta di rinvio a giudizio che finirà poi al vaglio del gup. I fatti risalgono al 4 giugno scorso, quando il dirigente Francesco Sorrentino fu aggredito e percosso dall'ex custode di un asilo comunale. L'uomo, convinto che la revoca dell'incarico fosse stata decisa dal funzionario, irrupe all'interno del suo ufficio, per colpirlo con calci e pugni, non prima di aver inveito verbalmente contro di lui.

Le accuse

Nella denuncia, il dirigente - ora vittima del procedimento - spiegò alla polizia di non aver firmato nessun ordine di revoca, ma solo di individuare - come previsto dalla legge - una nuova figura da collocare all'interno della struttura. Una comunicazione riservata solo a determinati uffici, che però sarebbe stata poi riferita anche all'indagato. Una volta in ufficio, l'uomo se la prese con il dirigente, accusandolo di averlo cacciato. In ragione di ciò, il dirigente nella sua denuncia spiegò di approfondire anche questo aspetto, e cioè la violazione di un segreto d'ufficio su una procedura amministrativa. L'indagato è accusato di interruzione di pubblico servizio, minacce e lesioni.