Cava, arrestato per droga aggredì carabiniere: arriva la condanna

E' stato condannato ad un anno di reclusione A.S. , accusato di spaccio e resistenza, coinvolto insieme al fratello in un blitz dello scorso agosto. Insieme al fratello M.

L'arresto

Furono entrambi individuati in flagranza di reato con l'arresto eseguito per resistenza dopo un servizio antidroga. I carabinieri della tenenza di Cava li avevano individuati l'attività di spaccio di hashish, contestando ad A.S. alcune cessioni di dosi, accertate per strada, e la resistenza per la violenza contro un brigadiere. Il primo fu ammanettato sul posto poi fu sottoposto a perquisizione domiciliare, con ulteriore contestazione di lesioni personali a suo carico dopo una colluttazione e referto ospedaliero, per il militare aggredito, con sette giorni di prognosi. Il fratello M. , invece, reagì anch'egli contro i carabinieri, mentre questi ultimi si accingevano ad effettuare controlli in casa. Il 29enne colpì un militare con una gomitata, nel corso dell'inseguimento ingaggiato con le forze dell'ordine, per provare a sfuggirgli. Sarà giudicato separatamente, mentre il fratello A.S. è stato giudicato con un anno di reclusione.