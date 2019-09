Distraggono farmacista e gli rubano 1000 euro, caccia a due donne a Cava

Distraggono un farmacista e gli rubano quasi mille euro. E' accaduto ieri, intorno alle 11, in via San Giuseppe al Pozzo, presso una farmacia aperta durante il turno. Due donne, una delle due in stato di gravidanza, hanno agito insieme, per poi fuggire in un'auto, una Seicento di colore azzurro, verso Nocera Inferiore. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di stato, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Le due donne sarebbero straniere, una sulla 50ina d'anni e al'altra di 25, quella incinta. Con loro c'erano anche dei bambini, forse per distrarre ulteriormente la vittima individuata del furto.

Il furto

Approfittando della presenza di clienti, le donne avrebbero chiesto informazioni al farmacista, riuscendo a distrarlo e a sottrargli dei soldi, che aveva in una tasca del camice. Questo almeno secondo denuncia. Entrambe, si sarebbero poi velocemente allontanate, facendo insospettire la vittima, che solo dopo si era accorta di essere stata derubata