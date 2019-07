Nuovo furto a Cava de' Tirreni, ladri entrano in una casa salendo dal tubo del gas

Non si ferma l'emergenza furti a Cava de' Tirreni. Nella notte, una banda di ladri si sarebbe arrampicata attraverso la colonna montante del gas, riuscendo ad entrare in un appartamento, situato al terzo piano di uno stabile. Dalla casa sarebbero stati derubati diversi oggetti, mentre i proprietari erano a letto a dormire. Probabilmente uno di loro si sarà svegliato, costringendo i ladri alla fuga. Uno di questi, nel fuggire, è finito su di un'auto in sosta, nei pressi del condominio, che si trovava sotto ad un balcone. L'episodio si aggiunge ai tanti già segnalati e denunciati dai cittadini, nelle scorse settimane. Il lavoro degli inquirenti sembra non bastare, per quanto la polizia, pochi giorni fa, era riuscita ad arrestare due persone in possesso di materiali utili allo scasso.