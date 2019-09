Atti sessuali su di una studentessa, arrestato insegnante di Cava de' Tirreni

Un uomo di professione insegnante è stato arrestato giorni fa, a Cava, con l'accusa di atti sessuali verso una minorenne. La vittima presunta, in questo caso, è una studentessa di 14 anni, che conosceva l'uomo in quanto suo docente, nel precedente anno scolastico. Ad eseguire l'arresto la polizia del commissariato di stato. L'uomo è stato fermato in un parcheggio, mentre era in compagnia della minore. E' accusato di aver praticato atti sessuali sulla minore, da abbracci a baci sulla bocca, fino a carezze su alcune parti del corpo. L'indagine, coordinata dalla procura di Nocera Inferiore, contesta all'uomo anche l'aggravante di aver approfittato di una ragazza di età minore, impossibilitata a difendersi, per giunta in un luogo isolato. Accuse pesanti, finite in un'informativa della polizia, ora da dimostrare con il prosieguo dell'inchiesta. L'uomo si trova agli arresti domiciliari.