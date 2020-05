"Atti sessuali" verso una studentessa, prof di Cava ora rischia il processo

Rischia il processo l'insegnante arrestato lo scorso settembre, a Cava, poi finito ai domiciliari, con l'accusa di atti sessuali verso una minorenne. La Procura di Nocera ne ha chiesto il rinvio a giudizio. La presunta vittima, una studentessa, all'epoca aveva 14 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'indagine

Ad indagare fu la polizia di stato, che sorprese l'uomo in un parcheggio, mentre era in compagnia della minore. E' accusato di aver praticato atti sessuali sulla minore, da abbracci a baci sulla bocca, fino a carezze su alcune parti del corpo. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Nocera Inferiore, contesta all'uomo anche l'aggravante di aver approfittato di una ragazza di età minore, impossibilitata a difendersi, per giunta in un luogo isolato. Accuse pesanti, che l'uomo aveva però respinto, durante l'interrogatorio.