Cava, rubava soldi e merendine dalle scuole: condannato a 4 anni

Noto come «ladro seriale di merendine», è giunta giorni fa la condanna per A.V. , 40enne cavese, accusato di aver rubato per ben tre volte nella scuola a Cava de’ Tirreni.

La sentenza

Per lui, il giudice monocratico presso il tribunale di Nocera Inferiore, ha deciso una pena di 4 anni di carcere, in continuazione con fatti precedenti. L'imputato rispondeva di tre episodi, del 26 e 28 ottobre, e del 5 luglio 2017. La scuola presa di mira era l’istituto superiore Filangieri. Nei primi due casi, dopo aver forzato la protezione della serratura, danneggiò un distributore di bevande rubando 80 euro in contanti. Lo stesso fece la seconda volta e la terza, riuscendo a entrare nella scuola e rubare nello stesso distributore. In altri episodi, era riuscito a rubare diverse merendine da alcuni automatici, insieme a qualche moneta.