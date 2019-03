Clan Zullo, nuova sentenza del Riesame: 8 arresti per associazione mafiosa

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Cava de’ Tirreni, gli uomini della Sezione Operativa Direzione Investigativa Antimafia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Tribunale del Riesame nei confronti di otto indagati (sette in carcere e uno agli arresti domiciliari), tutti accusati di associazione di stampo mafioso.

L'inchiesta

Il provvedimento scaturisce da un’indagine, che rientra nell’operazione “Hyppocampus” conclusa il 13 settembre 2018 con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Salerno nei confronti di 14 indagati (11 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura commessi con l’aggravante del metodo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Contro tale ordinanza, i destinatari del provvedimento odierno avevano presentato ricorso al Tribunale del Riesame, che lo aveva parzialmente accolto, riqualificando, in particolare, il reato di associazione di tipo mafioso, ricompreso nella commissione delle diverse fattispecie di reato cui il sodalizio criminale - diretto, promosso e organizzato da Dante Zullo - era dedito.

La successiva impugnazione della decisione del Riesame da parte della Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno presso la Corte di Cassazione ha portato, il 14 gennaio scorso, all’annullamento con rinvio dell’ordinanza emessa dalla Sezione del Riesame del Tribunale di Salerno. Per questo oggi la stessa Sezione del Riesame ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla Sezione Operativa della Dia di Salerno, in cui tutti gli 8 destinatari vengono ritenuti responsabili del reato di associazione di tipo mafioso.