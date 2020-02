False cartelle per curare i pazienti in casa sua, medico rischia il processo

Falsi disturbi annotati nella documentazione sanitaria per invogliare i genitori dei pazienti a far curare i propri figli presso casa sua, con tanto di pagamento. Per le accuse di falso in atto pubbilco e truffa rischia il processo un medico dell'UOS di Neuropsichiatria Infantile della sede Asl di Cava de' Tirreni. Dal febbraio al novembre del 2018, il professionista avrebbe falsato cartelle cliniche e relazioni di dimissioni, inserendo "disturbi non congrui" alle condizioni di diversi pazienti, tutti minorenni

La richiesta di processo

Secondo la procura, avrebbe utilizzato anche le firme false di tre medici, invogliando poi i genitori a proseguire quel trattamento di "potenziamento cognitivo" per i propri figli presso la sua casa, a Pagani. Le accuse mosse dalla procura finiranno al vaglio del gip, che dovrà decidere se vi sono elementi per mandare la donna sotto processo, in dibattimento.