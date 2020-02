Cava, travolto e ucciso dalla caduta di un albero: conferme dall'autopsia

Sarebbe morto per uno schiacciamento della cassa toracica l'oculista Gioacchino Mollo, travolto da un albero giovedì mattina, all'esterno della villa comunale di Cava de' Tirreni. Sono i primi risultati dell'autopsia, effettuata ieri pomeriggio sul corpo dell'uomo, dietro disposizione della Procura di Nocera Inferiore. L'uomo stava passeggiando con il suo cane "Charlie", quando il vento avrebbe trascinato giù un pino secolare, non lasciandogli scampo. Serviranno novanta giorni, ora, per conoscere l'esito integrale dell'esame autoptico e di quello istologico.

La perizia sull'albero

Ora dovrà essere effettuata una perizia sull'alberro caduto, questo giovedì, dal consulente ed esperto nominato dall'autorità giudiziaria, che ha al vaglio anche due video che riprendono la caduta dell'albero. Questo servirà per stabilire lo stato dell'esemplare, gli accorgimenti e le misure di sicurezza adottate dagli organi preposti, in passato, per stabilire eventuali responsabilità. Sulla questione era intervenuto il sindaco di Cava Vincenzo Servalli, che aveva precisato che l’albero era stato sottoposto a numerosi controlli. L’ultimo effettuato da un agronomo lo scorso 4 dicembre da cui “è risultato tra quelli da non abbattere e soggetto a usuale manutenzione con revisione prevista tra un anno”.