Sbatte la testa su di un tavolo in vetro e muore, dramma a Cava

Dramma a Cava de' Tirreni, la notte scorsa, quando una donna di 34 anni ha perso la vita in casa. Avrebbe sbattuto la testa su di un tavolo in vetro. Stando a fonti ufficiali, la donna, sposata, si sarebbe alzata dal letto, di notte, per andare in cucina. Poi l'incidente, sul quale indagano le forze dell'ordine impegnate a ricostruire l'accaduto.

Il dramma

La donna pare fosse affetta anche da gravi patologie. Inutili i soccorsi del 118, giunti rapidamente sul posto dopo l'allarme lanciato dal marito.