Cava, uccise la moglie con 46 coltellate: confermata in Appello condanna a 30 anni

E' stato condannato a 30 anni di carcere, così come per il primo grado per l'omicidio della moglie, il 50enne di Cava Salvatore Siani. Riconosciuto colpevole per aver ucciso con 46 coltellate Nunzia Maiorano. La sentenza è giunta ieri, dopo un'ora di camera di consiglio dei giudici di Salerno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’omicidio

Il delitto fu il 22 gennaio del 2018. Teatro di quell'omicidio fu la casa della madre di Nunzia, ubicata nella località rurale di Sant’Anna. Quel giorno Salvatore aveva accompagnato due dei tre figli a scuola. In casa era rimasto il più piccolo, quello di 5 anni. Nunzia aveva dormito con la madre ed era impegnata a preparare il latte per il figlio che giocava in cortile. L’uomo le arrivò alle spalle: pare che a scatenarlo fu un litigio con la donna, con il quale l'uomo aveva tentato di riconciliarsi. Un’aggressione culminata con quarantesei fendenti sferrati sul corpo della donna, le cui urla attirarono sia il figlio della coppia che la madre. La donna fuggì in camera da letto, provando a difendersi, ma fu inutile. A chiamare i carabinieri fu una vicina di casa, anch’ella attirata dalle urla. I litigi tra i due pare fossero frequenti nell’ultimo periodo. Nunzia - secondo testimonianze - era a sua volta stanca degli atteggiamenti del marito. Sarebbe stato proprio il suo ennesimo rifiuto a far scattare il marito, che afferrò un coltello per colpire poi la donna. Toccherà attendere il deposito delle motivazioni, ora, per comprendere il ragionamento dei giudici.