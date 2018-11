Cava de' Tirreni, tre rapine in due giorni: tribunale condanna 19enne

E' stato condannato a 4 anni di reclusione C.S. , ragazzo di 19 anni, era accusato di rapina, per quanto commesso a settembre dell'anno scorso. La sentenza è giunta dal collegio del tribunale di Nocera Inferiore.

La sentenza

Il ragazzo, insieme ad altre due persone, sue coetanee, che hanno scelto riti alternativi, erano parte integrante di un gruppo dedito alle rapine a Cava de' Tirreni. Tre gli episodi contestati, compresi tra il 23 e il 24 settembre di un anno fa. Il primo episodio si consumò all’ingresso di un parcheggio adiacente la stazione. Uno dei tre fece da “palo”, appostandosi all’esterno per controllare il sopraggiungere delle forze dell’ordine. Il secondo, invece, puntò un automobilista e prese a minacciarlo, puntandogli al volto una pistola “soft air”, sottraendogli poi l’auto, una Mercedes, e il telefono cellulare. Il giorno successivo, il gruppo consumò un secondo colpo ai danni di una coppia a bordo di un’auto. In quell'occasione, furono in due ad agire. In sella ad uno scooter, il duo si impossessò solo di una borsa. La donna alla guida reagì, mettendo in fuga i due rapinatori. Durante lo stesso giorno, ci fu la terza rapina. Due dei tre ragazzi sottrassero una Citroen al suo proprietario, minacciandolo con una pistola. I tre agiravano speso presso i parcheggi cittadini.