Notizie "segrete" comunicate ad un cittadino, due poliziotti di Cava a processo

Due poliziotti in servizio al commissariato di Cava de' Tirreni sono finiti a giudizio, insieme ad una terza persona, per rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. L’indagine che li vede coinvolti rientrava in una più vasta inchiesta, condotta dalla Dda contro il gruppo degli Zullo.

Le accuse

I poliziotti - secondo le accuse - avrebbero rivelato informazioni riservate alla terza persona, imputata e ritenuta istigatrice della condotta - per rassicurarlo sul suo mancato coinvolgimento nell'indagine. L’uomo avrebbe spinto gli agenti a verificare la sua posizione in una vicenda legata ad un presunto spaccio di droga e collegata ad un’inchiesta più larga su episodi estorsivi che sarebbero stati compiuti dal presunto clan facente capo a Dante Zullo. Durante l'udienza preliminare, i legali difensori avevano invece sostenuto il contrario, sottolineando l'assenza di elementi di colpevolezza per i due. Il gup, accogliendo la tesi della procura, ha deciso per il processo