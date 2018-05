Lavaggio portici a Cava de' Tirreni: ecco la mappa e gli orari

Venerdì 1 giugno 2018, la Metellia Servizi provvederà ad un lavaggio completo di tutti i porticati del corso Umberto I a Cava de' Tirreni. Si comincia dall'incrocio di via Montefusco fino a piazza San Francesco), via Andrea Sorrentino, piazza Vittorio Emanuele III, congiungente di piazza Duomo con via Balzico, via Vittorio Emanuele II fino all’incrocio con via Rosario Senatore, parco Beethoven, via Atenolfi (compreso il tratto di corso Principe Amedeo). L’intero servizio sarà effettuato da mezzanotte alle 6. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale attraverso una nota stampa.