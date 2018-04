Reddito di inclusione: il Comune rende noti i dati

Il Comune di Cava de’ Tirreni, attraverso la collaborazione dei Servizi sociali e del Piano di Zona Ambito S2 ha reso noti i dati relativi al Reddito di Inclusione. Le domande pervenute all’Inps sono state 736 di queste 42 prive dei requisiti richiesti.

Sussidio

Il REI è una misura di contrasto alla povertà erogata alle famiglie in difficoltà economica a cui viene assegnato un importo di 180 euro al singolo fino a 540 euro per chi ha più di 5 figli affiancando un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Dal 1° gennaio 2018 sono ammessi al beneficio i nuclei familiari che contano un disoccupato over 55 anni, senza l'ulteriore requisito dei 3 mesi di disoccupazione pregressa. Dal 1° luglio 2018 avranno diritto al REI tutti i nuclei familiari che soddisfano i requisiti economici senza l'ulteriore necessità che sia presente in famiglia una persona minori o invalida o disoccupata. "In riferimento al progetto personalizzato - precisa il Comune - va ricordato che recentemente il Piano di Zona ha pubblicato la prima versione del Catalogo di offerte di Proposte di inserimento lavorativo e di Progetti di sussidiarietà e prossimità. Le aziende e le imprese sociali che hanno partecipato sono state venti, alcune delle quali hanno presentato domanda per entrambe le proposte. Questa procedura, unitamente al reclutamento del personale necessario darà il via al progetti personalizzati di inserimento lavorativo".