Cava de' Tirreni, pugno al nuovo ragazzo della ex: finisce a processo

Un pugno in pieno volto durante un'aggressione a danno di un giovane residente a Cava, originario di Rieti, ora rinviato a giudizio con l’accusa di lesioni volontarie a danno del rivale. La vittima, colta di sorpresa, doveva essere "punita" per via di una ragazza. L'episodio si registrò nel rione Filangieri di Cava, durante la festa di Sant’Alfonso, la sera del 3 agosto 2014. Il 24enne giovane che fu aggredito era in strada con degli amici in strada, dopo aver assistito allo spettacolo in piazza del comico napoletano Simone Schettino. Poco prima di mezzanotte, si recò pa rendere l'auto ma durante il cammino un’amica riceveva una chiamata sul cellulare: «Stiamo andando a prendere la macchina».

La "trappola" della telefonata

All’improvviso, il ventiquattrenne fu colpito di sorpresa e in pieno volto, sul naso. «Caddi a terra - raccontò il ragazzo - ma mentre caddi riconobbi l’autore dell’aggressione. Era l’attuale fidanzato della mia ex ragazza, anche lei presente in quel momento, cugina della mia amica, la stessa che aveva ricevuto la telefonata poco prima». La chiamata era servita ad individuare la posizione del giovane. Uno degli amici che assistette all'accaduto, tentò di inseguire la persona che aveva colpito il ragazzo, senza riuscirici. «L’aggressore lo conoscevo io, lo conoscevano tutti, era di fuori, in quei giorni era ospite della famiglia della mia ex fidanzata. Sul posto venne anche il padre della ragazza, che si mise con i miei amici alla ricerca del giovane picchiatore». L’aggressore, individuato in un 22enne senza precedenti, risponde di lesioni volontarie. Per lui il processo è stato fissato dinanzi al giudice monocratico a Nocera Inferiore