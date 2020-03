Preghiere dal balcone a Cava de' Tirreni, l'ira dei vicini: arrivano i carabinieri

Rosario troppo rumoroso, arrivano i carabinieri. E' accaduto a Cava de' Tirreni, nel rione Filangieri. I tanti flash mob - con canzoni più che altro - che nelle ultime settimane sono stati fatti dai propri balconi, per esorcizzare la paura ma soprattutto la noia dal restare a casa, per evitare contagi da Coronavirus, hanno spesso creato problemi a residenti e vicini. Dopo Nocera Inferiore, tocca a Cava de' Tirreni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Alcune persone avevano cominciato a recitare le preghiere del rosario dal proprio balcone, suscitando il fastidio di alcuni residenti, che hanno sollecitato l'intervento dei carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno pregato di "abbassare" il tono della voce. La discussione tra le parti è poi proseguita anche attraverso i social, riguardo l'opportunità di pregare anche solo per esorcizzare il momento e chi, invece, preferisce che non venga arrecato fastidio ai vicini di casa. Una settimana fa a Nocera Inferiore, un episodio simile, quando i vigili erano intervenuti per ben due volte in via Loria, chiedendo ad alcuni residenti di abbassare il volume della musica, che proveniva da alcuni balconi di un complesso residenziale