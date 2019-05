Cava, giravano in auto con 40mila euro e carte di credito, denunciati in tre

Giravano in una Peugeot 206, con contanti e carte di credito. Almeno 40mila euro. Sono tre le persone denunciate dai carabinieri, nei giorni scorsi, durante un controllo territoriale dei militari della tenenza. Nell'auto c'erano tre persone, tutte provenienti dall'hinterland napoletano, di cui due pregiudicati per delitti contro la persona e il patrimonio. I tre avevano all'incirca una cinquantina d'anni. Erano in possesso di quaranta mila euro in contanti e carte di credito prepagate, sulle quali non sono riusciti a fornire alcuna spiegazione plausibile. Per tutti e tre, è scattata la denuncia a piede libero per riciclaggio, con foglio di via obbligatorio da Cava de' Tirreni