Cannabis nascosta in un fondo agricolo, a processo per spaccio 39enne di Cava

Risponde di detenzione ai fini di spaccio un 39enne di Cava de' Tirreni, mandato a giudizio dalla procura di Nocera Inferiore per quanto accaduto il 26 settembre del 2018. Attraverso un'operazione delle forze dell'ordine, in un fondo agricolo l'uomo aveva nascosto 53 grammi di sostanza stupefacente di tipo cannabis. Inoltre, per una seconda contestazione, l'imputato è accusato di aver ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente, sempre di tipo cannabis, ad un assuntore in cambio di denaro.