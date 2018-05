Cava de' Tirreni, spari in centro: ferita accidentalmente una ragazza

Spari al centro di Cava De Tirreni. Ferita da un colpo di pistola una ragazza che era seduta ai tavolini di un bar. Sul posto è intervenuta la polizia. Il fatto è avvenuto intorno alle 22:40 in piazza Roma, nei pressi del comune. Sul posto ci sono anche i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I proiettili pare fossero destinati ad un commerciante e la ragazza ferita, suo malgrado, si sarebbe trovata sulla traiettoria. Non è esclusa alcuna ipotesi. La ragazza è stata soccorsa da un'ambulanza e portata all'ospedale più vicino. Le indagini si stanno avvalendo in queste ore anche della sezione Scientifica.