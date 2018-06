Cava de' Tirreni, mette in fuga i ladri a colpi di fucile

Spara ai ladri che gli erano entrati in casa poco prima. E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Santa Lucia, frazione di Cava de' Tirreni. Una banda di ladri aveva provato ad entrare all'interno di un appartamento in via Arti e Mestieri, quando è stata sorpresa dal proprietario. L’uomo avrebbe poi imbracciato il fucile, legalmente detenuto, esplodendo diversi colpi. Un gesto che ha messo in fuga i malviventi. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine. Secondo alcuni residenti, sarebbero state trovate anche delle macchie di sangue. Circostanza al vaglio degli inquirenti, che indagano sull'episodio.