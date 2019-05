Spara ad un pregiudicato di Cava dopo una lite, ma la vittima non ha ferite: è giallo

I carabinieri indagano su una misteriosa lite, con tanto di spari esplosi all'indirizzo di un pregiudicato, da parte di un incensurato. Sarebbe accaduto a San Giuseppe al Pennino, quando i militari hanno ricevuto la segnalazione di un uomo, che riferiva di essere stato sparato al termine di una lite. La vittima presunta non sarebbe stata ferita, ad un primo controllo. Successivamente, chi avrebbe sparato è stato rintracciato in casa sua. Si tratta di un 42enne, senza precedenti, arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco. In casa aveva una pistola. Alle indagini il compito di chiarire se quell'arma sia stata utilizzata prima dell'arrivo dei carabinieri.

La lite

I due avrebbero discusso riguardo un risarcimento per un incidente stradale. La persona che aveva chiamato i militari è un pregiudicato e si trovava agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di stupefacente. Ai carabinieri ha detto di essere stato sparato dopo una discussione con una persona di sua conoscenza. I suoi vestiti presentavano alcuni fori che sarebbero stati causati da un'arma da fuoco. Ma in ospedale i medici hanno trovato l'uomo in buone condizioni, senza ferite. Le indagini proseguono