Cava, scoprono di avere lo stesso uomo e la rivale minaccia l'altra donna: denunce per stalking

Denunciati due cavesi per stalking. Ad indagare sono stati i carabinieri della tenenza di Cava, che hanno ricostruito la vicenda legata ad una donna, che aveva a sua volta denunciato una seconda, che in preda alla gelosia per un uomo che frequentava le due signore, aveva iniziato a perseguitarla prima con sms e poi con minacce, appostamenti e insulti.

Le denunce

Quest'ultima è stata denunciata a piede libero per atti persecutori. Il secondo episodio riguarda invece la rottura di una relazione tra una coppia, al termine della quale però l'uomo, non accettando quell'esito, aveva preso a maltrattarla verbalmente ma anche fisicamente, con diversi episodi di aggressione finiti poi in un'apposita denuncia. Inizialmente, la vittima aveva tentennato, decidendo di non denunciare subito quanto le stava accadendo, come spesso avviene nelle storie di stalking. Poi si era decisa, superando le ragioni di orgoglio personale, denunciando tutto ai carabinieri, che hanno notificato un avviso di garanzia per maltrattamenti aggravati all'indagato.