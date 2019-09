Cava, mollato dalla ex promette vendetta e l'aggredisce in strada: rischia il processo

E' sotto processo per stalking nei confronti della ex un 44enne cavese, chiamato a rispondere di una serie di episodi persecutori, iniziati dopo la rottura della sua relazione sentimentale. La donna avrebbe vissuto per mesi uno stato perdurante di ansia, tra centinaia di telefonate, pressioni, insulti e minacce, oltre che aggressioni, nel corso di una serie di incontri

Le accuse

Stanca di subire, la vittima aveva poi deciso di denunciare il suo ex, ai carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni. L'ultimo episodio risale a giugno, con l'uomo che avrebbe aggredito la donna in strada, ferendola, poi refertata in ospedale a Salerno. Otto furono i giorni di prognosi come da referto, poi allegato alla richiesta di processo della procura di Nocera Inferiore. L'uomo aveva giurato vendetta, dopo essere stato lasciato, cominciando ad alterare lo stile di vita della sua ex compagna, fino allo sfinimento.