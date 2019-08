Deiezioni di cavallo nel centro storico di Cava: scoppia il caso

Escrementi di cavallo nel centro storico di Cava de’ Tirreni. A denunciare l’episodio è un cittadino sul gruppo Facebook della città metelliana. Alle 18.28 di ieri un ispettore ambientale, libera dal servizio, mentre passeggiava per il Borgo Grande, ha rilevato escrementi di un cavallo, marrone, con un giovane cavaliere in sella, che da via Pasquale Atenolfi, attraversando il Centro Storico, ha proseguito per via Armando Diaz.

La denuncia

Il cittadino ricorda che “condurre animali di razza equina per il Borgo Grande, costituisce violazione all'art. 5, 1° comma, lett. g) del Regolamento "Borgo grande", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 47 del 25 Giugno 2011 e s.m.l., con l'irrogazione, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del medesimo Regolamento, della sanzione amministrativa di €. 300,00 e il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero rimuovere gli escrementi ed igienizzare l'area”. La stranezza sta nel fatto che – aggiunge – “altri ispettori ambientali, fra cui chi scrive, nonostante le immediate indagini espletate in loco, non hanno acquisito utili elementi atti a stabilire l'ora esatta dell'attraversamento del cavallo e quant'altro volto ad identificare il conduttore del quadrupede”. La telecamera di sorveglianza, posta all'altezza della Chiesa di San Rocco, “darà - conclude - certamente i suoi frutti e ci farà conoscere l'impavido conduttore, privacy o non privacy”.