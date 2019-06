Cava, funzionario aggredito: il Comune chiede i danni all'ex dipendente

Dopo l’aggressione verificatasi, la scorsa settimana, negli uffici del Comune, l’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Servalli ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale che sarà aperto nei confronti dell’autore ma anche dinanzi al giudice civile per i danni subiti dall’Ente.

Il fatto

Lo scorso 4 giugno, infatti, il dirigente Francesco Sorrentino è stato aggredito, a margine di una riunione a Palazzo di Città, da un ex dipendente comunale per una vicenda legata allo sfratto di quest’ultimo da un alloggio. Il funzionario è stato anche costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria dell'Olmo" per la violenza subita.

La delibera

Di qui la decisione della Giunta Servalli di prendere posizione: “Oltre a causare danno alla persona del dirigente – si legge nella delibera - l’inaudito episodio di violenza ha arrecato grave pregiudizio alla sfera patrimoniale e non patrimoniale del Comune, sotto i diversi profili del danno all’esercizio delle funzioni di cui l’Ente è titolare, turbate dal tentativo di sviamento e dalla assenza forzata del dirigente durante il periodo necessario ad una completa guarigione, nonché del danno alla immagine, per la percezione di vulnerabilità e di indebolimento dell’azione amministrativa, che inevitabilmente simili episodi ingenerano nell’opinione pubblica”. Infine viene espressa la “riprovazione per un gesto che ha colpito in modo improvviso e vile un dirigente intento ad assolvere le proprie funzioni con spirito di dedizione. Azioni di tale natura – conclude la delibera - - meritano ferma risposta da parte delle istituzioni”.